Свинокомплекс «Томский» тестирует новые экологические технологии

7 июля 2020 / Томский Обзор

На свинокомплексе «Томский» тестируют новое средство микробиологической защиты от запаха. Препарат «Доктор Робик LGN 0510» предназначен для улучшения микроликлимата внутри помещений для животных, а также снижения запахов от животноводческих предприятий.

Препарат уже применяется на ряде свинокомплексов западной и центральной части России и получил там хорошие отзывы.

Первая партия – 120 кг микробиологического препарата, поступила на предприятие в начале июля. В течение месяца его планируют использовать в одном из животноводческих цехов. По итогам активного тестирования будет принято решение о внедрении технологии на всем свинокомплексе.

- Микробиологические методы защиты от запаха – одни из самых экологичных и эффективных в современном животноводстве, - комментирует директор свинокомплекса «Томский» Владимир Боровков. - На нашем предприятии два года применяется препарат «Биобакт», благодаря которому удалось значительно улучшить экологическую ситуацию на лагунах. Мы существенно – от 3-х до 12 раз (в зависимости от конкретного показателя) - снизили количество загрязняющих веществ в стоках. Таким образом, была решена проблема с запахом от старой лагуны. «Доктор Робик» - дополнительное средство биозащиты, которое окажет помощь в борьбе с неприятными запахами в животноводческих помещениях.

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