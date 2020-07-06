Роспотребнадзор проверил качество молочной продукции в Томской области

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2020 // Фото: freepik.com

Роспотребнадзор проверил качество молочной продукции в Томской области. По сообщению ведомства, в «Центре гигиены и эпидемиологии в Томской области» во 2 квартале 2020 было исследовано 50 проб молока и молочной продукции. Из них 37 — на микробиологические показатели, 14 — на физико-химические показатели. Все исследованные пробы соответствовали требованиям нормативной документации.

Обращений и заявлений граждан на качество и безопасность молочной продукции в Роспотребнадзор во 2 квартале 2020 года не поступало. В связи с этим, внеплановые проверки предприятий и организаций, осуществляющих производство и оборот молока и молочной продукции в регионе не проводились.

Лабораторные исследования, которые традиционно проводят, чтобы определить качество молочной продукции, выясняют соответствие органолептическим, санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим показателям, а также пробы на наличие антибиотиков.

Что входит в оганолептическую оценку молока? При ее проведении, определяют внешний вид, форму, цвет, запах и другие свойства, видимые и ощущаемые человеком.

Согласно этим характеристикам, молоко должно выглядеть, как непрозрачная жидкость, для продуктов с массовой долей жира более 4,7% допускается незначительный отстой жира, исчезающий при перемешивании.

Консистенция - жидкая, однородная нетягучая, слегка вязкая, без хлопьев белка и сбившихся комков жира. Вкус и запах - без посторонних примесей, с легким привкусом кипячения, допустим сладковатый привкус. Для топленого и стерилизованного молока - выраженный привкус кипячения. Цвет - белый, для обезжиренного молока возможен синеватый оттенок, для стерилизованного - светло-кремовый, для топленого - кремовый. Оценивают также физико-химические показатели: плотность, массовую долю белка, кислотность, массовую долю сухого обезжиренного молочного остатка, фосфатазу, группу чистоты, температуру продукта при выпуске с предприятия.

Также молоко должно соответствовать допустимым уровням содержания потенциально опасных веществ: токсичные элементы, микотоксины, диоксины, меламин, антибиотики, пестициды, радионуклиды. И допустимым уровням содержания микроорганизмов - КМАФАнМ, БГКП, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, стафилококки S.aureus, листерии L.monocytogenes.

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