Из Томска снова можно уехать в Белокуриху

Томская область поэтапно восстанавливает межрегиональное автобусное сообщение с другими субъектами Российской Федерации. Автобусные рейсы будут возобновляться при отсутствии ограничений со стороны органов государственной власти регионов места назначения, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

На данный момент по информации, полученной нашим корреспондентом на томском автовокзале, с сегодняшнего дня добавился один утренний рейс до Белокурихи, также можно уехать в Новосибирск - есть несколько рейсов, есть «ночной» до Барнаула - 22.00, и вечерний - до Горно-Алтайска, в 19.45. В то же время, пока остаются в статусе «отменено» все рейсы в Кемеровскую область.

Также можно добраться в большинство населенных пунктов Томской области.

«Организации и индивидуальные предприниматели, которые ведут деятельность по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, должны обеспечивать выполнение действующих санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях пандемии. Пассажиры должны соблюдать масочный режим» - уточняется в сообщении пресс-службы администрации.

Информацию об изменениях в расписании можно уточнять на сайте томского автовокзала и на сайте АО «Томскавтотранс», а также по справочным телефонам.

По пригородным рейсам телефон телефон для справок: +7 (3822) 54‑08-16, +7 (3822) 54‑07-30.

По междугородним рейсам телефон для справок: +7 (3822) 90-36-16.

По рейсам до Новосибирска и а/п Толмачево телефон для справок: +7 (3822) 90-36-16

Тэги/темы: