Районная прокуратура в Томске требует возбудить уголовное дело по факту вспышки коронавируса в пансионате «Южный»

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2020 // Фото: pixabay.com

Прокуратура Ленинского района г. Томска потребовала возбуждения уголовного дела по факту массового заболевания коронавирусной инфекцией клиентов частного пансионата «Южный».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, это стало результатом проверки соблюдения законодательства о безопасности в заведении, оказывающем социальные услуги по уходу за престарелыми и инвалидами на платной основе. Причиной проверки послужили установленные случаи заболеваний коронавирусной инфекцией клиентов пансионата «Южный».

Проверка показала, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства организацией не приняты своевременные меры, направленные на профилактику и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, не в полной мере были проведены необходимые мероприятия, направленные на разрыв механизма передачи инфекции от сотрудников пансионата к его постояльцам и на усиление режима дезинфекции помещений, ненадлежащим образом организовано выявление лиц с признаками заболевания.

По результатам проверки прокурор района внес руководителю общества с ограниченной ответственностью «Южный-Томск» представление об устранении допущенных нарушений закона. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Напомним, первый случай заболевания в пансионате был зафиксирован 11 июня. Всего в «Южном» проживали 78 человек, более 40 из них были госпитализированы в респираторные госпитали МСЧ№2 и Томской районной больницы.

В помещениях пансионата была проведена дезинфекция. Проживающие размещены по разным отделениям: те, кто контактировал с заболевшими, проживают отдельно, остальные – в отделении «зеленой зоны». Проведена смена персонала, у всех сотрудников пансионата взяты анализы.

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