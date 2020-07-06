Коронавирус подтвержден у трех игроков ФК «Томь»

6 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Коронавирус подтвержден у трех игроков ФК «Томь». Об этом сообщил региональный оперштаб со ссылкой на заместителя начальника областного департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева.

Дмитриев сообщил, что один из игроков проходит лечение в респираторном госпитале, его состояние удовлетворительное. «Двое других симптомов заболевания не имеют, находятся под медицинским наблюдением в обсерваторе. У остальных игроков клуба, их тренеров, контактных с заболевшими, взятые анализы коронавирус не подтвердили. На сегодняшний день у них взяты повторные анализы».

ФК «Томь» — российский профессиональный футбольный клуб из Томска, основанный 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд», выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.

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