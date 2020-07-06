В Томской области завершен ремонт участка 69 ‑ 86 км. автомобильной дороги Первомайское ‑ Белый Яр

6 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Администрация Томской области

Томской области завершен ремонт участка 69 ‑ 86 км. автомобильной дороги Первомайское ‑ Белый Яр в Первомайском районе Томской области. На дорожно-ремонтные работы на объекте было потрачено 56,5 млн рублей, было проведено устройство основания и покрытия из щебеночно-песчаной смеси на площади 102 тыс. квадратных метров. На отремонтированном участке установлено 143 дорожных знака и более 200 метров барьерного ограждения.

В дальнейшем планируется продолжить работы на этой трассе. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, в прошлом году в нормативное состояние были приведены еще два участка автодороги Первомайское ‑ Белый Яр: 28,5 ‑ 48 км — по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и 60 ‑ 69 км — за счет средств областного дорожного фонда. Участок 28,5 ‑ 48 км дорожники отремонтировали на принципах контракта жизненного цикла и теперь обеспечивают его круглогодичное содержание в течение трех лет. Контракт жизненного цикла предусматривает поставку товара или выполнение работы - в том числе, проектирование объекта капитального строительства, и его последующее обслуживание, а при необходимости, эксплуатацию в течение срока службы и ремонт созданного в результате выполнения работы объекта.

По словам заместителя губернатора Томской области по промышленной политике Игоря Шатурного, эта дорога востребована у жителей региона, «но в период распутицы по ней сложно ездить. Есть участки, где движение прерывается, потому что в дождливую погоду большегрузы «разбивают» покрытие, не приспособленное под такие нагрузки. Мы будем добиваться круглогодичного автомобильного сообщения».

Строительство автодороги Первомайское - Белый Яр круглогодичного сообщения было начато в рамках целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года» в середине нулевых. Автодорога обеспечивает транзит региональных перевозок грузов, а также транспортное сообщение Верхнекетского, Первомайского и Колпашевского районов с областным центром.

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