В Томске идут работы по благоустройству 14 парков и скверов

6 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В Томске начались работы по благоустройству 14 парков и скверов. Как сообщает пресс-служба мэрии, на большинстве объектов сейчас идут демонтажные работы. Всего в этом году в областном центре будут приведены в порядок 16 территорий.

Так, сегодня снимают прежнее покрытие в сквере по ул. Суворова, 5 у Томского колледжа гражданского транспорта. Вместо него планируется создать пешеходную зону, вымощенную декоративной плиткой, с местом для тихого отдыха, освещением и озеленением. Тротуар намерены вымостить плиткой трех оттенков - «Хаски», «Каир» и «Арабская ночь». В зоне отдыха установят 10 парковых скамеек, урны и стелы-светильники с барельефом, а также клумбу из многолетников.

Демонтажные работы начаты по пр. Фрунзе, 116-116, где будет обустроена пешеходная аллея. Здесь заменят асфальтовое покрытие на тротуарах на плиточное, обустроят площадку для отдыха, небольшую велопарковку и доработают озеленение.

В сквере Воинов-интернационалистов у 10-ой поликлиники в Ленинском районе идет укладка тротуарной плитки на пешеходных дорожках.

В Березовой роще готовят основание для обустройства дорожек:

Реконструкция дорожек позволит благоустроить подходы к памятному знаку - Поклонному кресту на Каштаке. Напомним, он был установлен в память о расстрелянных близ этого места в годы сталинских репрессий жителях в 2003 г. Окончание работ на этом объекте запланировано на сентябрь 2020 года.

В мкр. Сосновый бор, по ул. Кутузова, - траншею для прокладки сетей электроосвещения. Демонтажные работы также продолжаются по ул. Сибирской, 64/1, в Михайловской роще, в Пушкинском сквере и др. местах.

На сегодняшний день выполнено порядка 25 процентов объема работ, запланированных по нацпроекту "Жилье и городская среда". Закончить благоустройство общественных пространств подрядчики обязаны до 1 сентября, на более поздний период они могут оставить только работы по озеленению.

Фото: Владимир Дударев

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