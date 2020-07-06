В одном из НИИ Томска выявлен очаг заболевания коронавирусной инфекцией

6 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В клинике одного из томских НИИ был выявлен очаг заболеваемости коронавирусом, сообщает оперативный штаб Томской области. COVID-19 в ней был установлен почти у 30 человек - среди них как медицинский персонал, так и пациенты.

«Два отделения клиники закрыты на карантин, часть заболевших переведены на лечение, пациенты без признаков коронавирусной инфекции будут помещены в обсерватор. Роспотребнадзор проводит эпидрасследование и неотложные противоэпидемиологические мероприятия в клинике» - говорится в сообщении оперштаба.

Официально название НИИ пока не сообщается. В то же время, в соцсетях в течение двух дней обсуждается версия о закрытии в связи с коронавирусом клиники НИИ Онкологии Томского НИМЦ.

В регистратуре Онкологической клиники Томского НИМЦ корреспонденту «Томского Обзора» сообщили о том, что клиника закрыта на карантин - пока до 13 июля, в справочном бюро подтвердили, что закрытие связано с коронавирусом.

В результате выявления очага, в воскресенье, 5 июля, в Томской области были зарегистрированы сразу 77 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 55 человек.



Из заболевших за сутки 29 человек клинически здоровы, 22 имеют признаки ОРВИ, у 26-ти пневмония. Таким образом за весь период в Томской области установлено 2557 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 1350, умерших 20.

Это не первая вспышка в томских НИИ - в мае на карантин закрывали отделения клиники НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра, а также клиники СибГМУ.

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