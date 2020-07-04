Количество умерших от коронавируса в Томской области выросло до 20 человек

4 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томской области зарегистрированы 63 новых случая заболевания коронавирусом. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, 52 человека выздоровели, трое умерли. В обсерваторах находятся 27 человек.

По словам заместителя руководителя регионального штаба, вице-губернатор по социальной политике Ивана Деева, три новых случая смерти от коронавируса пришлись на пациентов из группы риска по возрасту и по тяжелым хроническим заболеваниям: «У всех троих была хроническая сердечная недостаточность, гипертония. У двоих в анамнезе ишемия головного мозга, один перенес инфаркт, у третьего умершего — тяжелое онкологическое заболевание».

Таким образом, в Томской области за весь период установлено 2480 случаев заболевания COVID-19, 1295 выздоровели, 20 умерли.

Коэффициент распространения инфекции снова превысил требуемую для снятия ограничений на первом этапе норму и составляет 1,01. В то же время, показатели наличия свободного коечного фонда остаются высокими - 55,6 %. Охват тестированием - 253,7 на 100 тыс. населения. Это соответствует нормативам всех трех этапов, по которым допустим выход региона из режима самоизоляции.

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