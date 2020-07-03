Региональные власти обсуждают вопрос открытия кафе и ресторанов в Томске

3 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Региональные власти обсуждают вопрос открытия кафе и ресторанов в Томске. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

«Мы сегодня встречались с представителями общепита, с разными людьми, которые являются собственниками [заведений], еще раз обсуждали все подходы к работе таких заведений договорили что мы берем какое-то время на совместную проработку документов, которые они будут исполнять».

Деев подчеркнул, что понимание по зоне ответственности, которую готовы на себя взять рестораторы, со стороны общепита есть: «Я думаю, что мы в ближайшее время придем к консенсусу, к общему пониманию того, как это должно быть устроено. Соответственно, от того, как будет складываться эта ситуация, будем принимать уже решение».

О том, когда именно планируется принять новые правила игры для заведений, Деев не уточнил, отметив, что это должно быть не его решение.

Напомним, на днях томские рестораны инициировали акцию #откройтересторанытомск. Ее участники обратились к губернатору Томской области Сергею Жвачкину с просьбой о скорейшем открытии заведений, многие из которых близки к банкротству из-за ситуации с коронавирусными ограничениями в работе. С марта они не могут функционировать в привычном режиме, часть заведений перешла в формат работы навынос и доставки, часть уже закрылась.

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