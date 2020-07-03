В Томске и по области 3-4 июля ожидаются град и грозы

Томский Обзор / Фото: 3 июля 2020 // Фото: pixabay.com

Вечером в пятницу, 3 июля и в течение 4 июля в Томске и по области ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области со ссылкой на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с ухудшением погодных условий горожан просят соблюдать осторожность на дорогах и при переходе проезжей части, вблизи слабо закрепленных рекламных конструкции, соблюдать правила личной безопасности, правила дорожного движения, по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

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