В воскресенье, 5 июля в Томске отметят 25-летие со дня обретения мощей старца Федора Томского

4 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

В воскресенье, 5 июля в Томске отметят 25-летие со дня обретения мощей святого праведного старца Феодора Томского.

Сегодня вечером, 4 июля, накануне праздника, митрополит Томский и Асиновский Ростислав, епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан, а также епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий совершат Всенощное бдение в Богородице-Алексиевском монастыре Томска, а завтра - Божественную Литургию.

По преданию, старец Федор Кузьмич считается российским императором Александром I, инсценировавшим свою смерть и ставшим скитальцем. В преклонном возрасте он попал в Сибирь, дошел до Томска и провел здесь последние годы своей жизни. В своей усадьбе - сегодня это здание по адресу ул. Крылова, 26 - странника приютил купец Семен Феофанович Хромов. Скончался старец 20 января 1864 года и завещал похоронить себя в ограде Томского Богородице-Алексиевского монастыря. Могила старца стала местом паломничества. В начале XX века над ней была сооружена часовня.

В 1984 году старец был канонизирован Русской православной церковью в лике праведных в составе Собора сибирских святых.

В 1995 году на месте разрушенной в советское время часовни томскими археологами были найдены мощи святого Федора, ставшие главной святыней Томской епархии. Считается, что с этого времени и до нынешнего дня от честных мощей святого праведного Федора совершаются различные чудеса. Наиболее значимые из них фиксируются в специальной тетради, которая хранится в монастыре и на его официальном сайте.

Памятный знак, посвященный старцу, установлен на перекрестке улицы Крылова и пр. Фрунзе, рядом со зданиями бывшей усадьбы купца Хромова.

На иллюстрации: старец Федор на картине неизвестного художника, вторая пол. ХIХ века, ТОКМ им. М. Б. Шатилова

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