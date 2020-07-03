Уборщики медучреждений получат стимулирующие выплаты из областного бюджета за работу с коронавирусом

3 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

Почти 150 сотрудников медицинских учреждений Томской области, работающих с COVID-19, получат за счет средств областного бюджета стимулирующие выплаты. Решение об этом принял губернатор Сергей Жвачкин, выделив на эти цели 53 млн. рублей.

Как уточняет пресс-служба администрации Томской области, речь идет об уборщиках помещений респираторных госпиталей, работающих с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые не включены в список медицинских работников, получающих выплаты в соответствии с указами Президента России.

Напомним, что президентские стимулирующие выплаты за работу с COVID-19 получают средний и младший медицинский персонал стационаров, врачи, фельдшеры и водители «скорых».

По поручению главы региона руководители медицинских организаций Томской области в ближайшее время должны провести необходимые расчеты с учетом фактически отработанного времени в апреле, мае и июне по основному трудовому договору сотрудника. Стимулирующие выплаты должны быть начислены вместе с июньской зарплатой и выплачены в период с 10 по 15 июля.

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