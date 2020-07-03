Газпромбанк по-прежнему планирует вложиться в строительство трассы Томск-Тайга

3 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Газпромбанк по-прежнему планирует вложиться в строительство трассы Томск-Тайга. Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь», это подтвердил вице-губернатор Томской области Игорь Шатурный.

Напомним, в 2017 году Газпромбанк, Томская и Кемеровская область подписали соглашение о строительстве дороги с использованием схемы государственно-частного партнерства. Тогда планировалось, что концессионером по проекту выступит Газпромбанк, который вложит 4 млрд рублей из необходимых для строительства 7 млрд рублей. Но после разработки документации стоимость реализации проекта увеличилась в 2,4 раза - до 16,8 млрд рублей.

«Мы подписывали соглашение о возможном участии данных партнеров. Они пока не отказываются. Все зависит от других предложений концессионеров, кто придет и будет участвовать (в конкурсе)», - сообщил Шатурный.

Также вице-губернатор отметил, что в ближайшее время власти подготовят инвестиционный проект для подачи заявки на привлечение финансирования из федерального бюджета.

«Два бюджета - как Томской области, так и Кемеровской области - такой огромный проект не потянут. Мы однозначно будем заявляться на федеральный уровень, но для этого необходимо подготовить все документы и заявку. Это следующий этап", - сообщил Шатурный.

Ранее стало известно, что Главгосэкспертиза одобрила проект строительства автодороги Томск - Тайга. Она позволит связать Томскую и Кемеровскую области через станцию Тайга на Транссибе. Расстояние между Томском и Кемерово по прямой едва превышает 130 км, но по федеральной трассе «Сибирь» сейчас требуется проехать 205 км. Новая дорога длиной 68 км позволит сократить путь на 40 км.

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