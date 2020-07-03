Прокуратура одного из районов Томска проводит проверку соблюдения законности при содержании городской ливневки

3 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

Прокуратура Советского района г. Томска приступила к проведению проверки исполнения законодательства о благоустройстве при содержании городской ливневой канализации.

Как сообщает ведомство, в ходе проверки будет «дана оценка соответствия ливневой канализации строительным нормативам, а также своевременности и полноте мер, принимаемых органами местного самоуправления к обеспечению надлежащего состояния ливневой канализации».

Напомним, накануне в Томске выпало 53 мм осадков, городские коммунальные службы Томска устраняли последствия грозы вечером и ночью, работы продолжились сегодня. Диспетчеры городской «Оперативно-дежурной службы» приняли 42 звонка о подтоплении дорожного полотна, придомовой территории, подвалов и подпольев, подъездов и подтоплениях с кровли. Как сообщает пресс-служба мэрии, «подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства выполнил дополнительную прочистку системы отводов стоков по 7 участкам улично-дорожной сети, на 6 участках провели откачку воды. В результате этого вода с городских улиц «ушла» в течение часа. Всего спецтехника работала на 66 участках дорог».

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