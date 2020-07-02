Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Томске

2 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, архив

Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Томске. Как сообщает пресс-служба администрации города, «ТомскСАХ» сегодня в ночь вывел для работы более 30 единиц спецтехники. Это подметально-вакуумные машины, самосвалы, тракторы и пр. Увеличено число специалистов, работающих в трех бригадах ручными бензопилами. Сейчас они объезжают улицы на самосвалах, освобождая проезжую часть и тротуары от упавших деревьев и крупных веток.

По информации городской «Оперативно-дежурной службы», к 20.00 2 июля диспетчеры приняли от томичей 8 сообщений о падении или повреждении деревьев, 4 случаях подтопления подвалов, 3 случаях подтопления с кровли и одном отключении электроснабжения. Сейчас городские службы, в том числе, управляющие компании, приступили к восстановительным работам.

Специалисты компании «Горсети» работают в мкр. Степановка, на участках ул. Котовского, Красноармейской, Войлочная заимка, Московский тракт и др. Дежурная смена «Оперативно-дежурной службы Томска» следит за ситуацией.

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