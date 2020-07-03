С сегодняшнего дня на Богашевском тракте заработает движение по новому участку автодороги в сторону Аэропорта

3 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

С сегодняшнего дня, 3 июля на участке Богашевского тракта, в направлении от ул. 19-ой Гв. Дивизии, будет переведен поток автомобилей, движущихся по полосе движения в сторону Аэропорта, на новую автомобильную дорогу, построенную в рамках транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км.

Как сообщает пресс-служба мэрии Томска, движение автомобилей по направлению Аэропорт - Томск не изменится. На половине проезжей части существующего Богашевского тракта будет произведено строительство новой автомобильной дороги.

Горожан просят заранее планировать пути своего движения.

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