Количество умерших в Томской области от коронавируса увеличилось на три человека

2 июля 2020 / Томский Обзор

Сегодня в Томской области зарегистрированы 57 новых случая заболевания коронавирусом. В регионе выздоровели 55 человек, три человека скончались, сообщает пресс-служба администрации Томской области. На протяжении почти недели регистрация новых случаев COVID-19 в регионе составляет менее 60 в сутки.

Комментируя три случая смерти от коронавируса, заместитель руководителя регионального штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев подчеркнул: «Пациенты входили в группу риска – у всех троих была хроническая сердечная недостаточность. Кроме того, у одного пациента в анамнезе была ишемическая болезнь сердца и инфаркт, у другого – ишемия головного мозга и хроническая обструктивная болезнь легких, болезнь третьего осложнялась гипертонией и сахарным диабетом».



Напомним, до сегодняшнего дня официальное количество умерших от коронавируса не менялось в регионе более месяца - с конца мая, и составляло 14 человек. Теперь эта цифра составляет 17 человек.

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,94, показатели наличия свободного коечного фонда - 53,1 %, охват тестированием - 250,5 на 100 тыс. населения. Это соответствует нормативам первого этапа, по которым допустим поэтапный выход региона из режима самоизоляции.

Напомним, на минувшей неделе губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действие режима повышенной готовности до 10 июля. За весь период в Томской области установлено 2364 случаев заболевания COVID-19, 1189 человек выздоровели. В обсерваторах под Томском продолжают находиться 28 человек.

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