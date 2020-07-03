Сегодня в Томской области стартует основной этап сдачи ЕГЭ

Сегодня, 3 июля, начинается основной этап сдачи единых государственных экзаменов для выпускников школ. В Томской области будет открыто 57 пунктов сдачи экзамена для 4448 выпускников этого года, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Первые экзамены по географии, литературе и информатике напишут 1626 человек, из них по литературе – 360 человек, по географии – 201, по информатике – 1065.

По словам начальника департамента общего образования Томской области Ирины Грабцевич, в регионе задействовали больше аудиторий, чем обычно, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора по рассадке школьников. Ученики будут сидеть в шахматном порядке с соблюдением дистанции не менее полутора метров друг от друга, предполагается также обязательная термометрия на входе всех участников экзаменационной кампании, использование масок персоналом в пункте проведения ЕГЭ, предварительная и последующая обработка и проветривание всех помещений.

Изменений к технической составляющей проведения экзаменов нет.

Пробный этап ЕГЭ-2020 стартовал по всей России 29 июня. Первые два дня экзаменационной кампании прошли без выпускников, сообщает официальный информационный портал единого госэкзамена. Тесты проводились только при участии организаторов и медицинских работников. Они прошли во всех регионах страны и во всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ), которые задействуют во время основного периода ЕГЭ.

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