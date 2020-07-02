В июле в Томске на аукционы на право аренды «Дома за рубль» будет выставлено 12 зданий

2 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В июле в Томске на аукционы на право аренды «Дома за рубль» будет выставлено 12 зданий. Как сообщается на сайте городского департамента управления муниципальной собственностью, торги состоятся 13 и 22 июля.

На первом аукционе предполагается передать в аренду 11 зданий - это томские дома по ул.Центральная, 9, ул. Шишкова, 6 и 8, ул.Никитина, 2а, пер.Кононова, 4, ул.Максима Горького, 30, ул. Гоголя, 50/1 и 18/1, ул. Советская, д. 8б и д. 8, а также ул. Пушкина, д. 28а.

Фото: Департамент управления муниципальной собственностью Администрации Томска

Стартовая стоимость лотов колеблется от 33 450 рублей (за здание на ул. Максима Горького) до 140 205, 48 рублей за дом на Советской 8б.

На второй аукцион, 22 июля, будет выставлено здание по пр. Ленина, 23/1. Там стартовая цена составит 180 204, 84 рубля.

Ленина, 23/1 Фото: Департамент управления муниципальной собственностью Администрации Томска

Информацию о «домах за рубль», а также об объектах, которые выставлены на аукцион, можно посмотреть на 3D портале Томска. Трехмерная карта позволяет рассмотреть не только сами дома, но и расположение исторических объектов, а также окружающую городскую среду .

Муниципальный проект «Аренда за рубль» работает в Томске с сентября 2016 года. Согласно условиям программы, инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, взамен получив льготу по арендной плате, которая после завершения восстановления снижается до 1 рубля в год за аренду объекта и 0,1% от стоимости аренды земельного участка. Восстановленные здания можно сдавать в субаренду или пользоваться для коммерческих целей на протяжении 49 лет.

По данным пресс-службы мэрии, на июль 2020 в рамках проекта «Дом за рубль» инвесторам передано 30 домов - 29 деревянных и одно каменное здание. Восстановлено пять домов, из них четыре уже получили полную льготу по аренде. Еще на 10 домах ведутся работы, по 7 - и готовы и утверждены проекты, по 6 ведется подготовка проектной документации.

Напомним, о своем намерении принять участие в томской муниципальной программе этой весной заявлял известный блогер-урбанист Илья Варламов. Организованный им Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» может стать арендатором одного из деревянных зданий. По словам Варламова, взяв один дом и собрав средства на его восстановление в рамках специальной кампании, можно будет восстановить здание, освещая все этапы проекта.

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