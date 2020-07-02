Из-за жаркой погоды в отдельных районах Томской области введен особый противопожарный режим

Томский Обзор / Фото: 2 июля 2020 // Фото: fires.ru

В Первомайском и Верхнекетском районах Томской области введен особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба Администрации Томской области. Режим повышенной готовности в связи с увеличением класса пожарной опасности в лесах вводится в Кривошеинском районе.

Такое решение принято в связи с установившейся в регионе жаркой погодой и усилением ветра. В начале июля по области прогнозируется повышение температуры до 30 градусов.

Согласно данным Карты пожаров, сейчас в регионе зафиксировано несколько возгораний восточнее Кривошеино.

Во время действия особого противопожарного режима жителям районов запрещается разводить костры, жечь сухую траву и проводить другие пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры. Также нельзя оставлять горящие спички, окурки, стекло и пожароопасные предметы, загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами, мусором или совершать другие действия, которые могут спровоцировать возникновение и распространение огня. Нарушители режима могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности, штрафы для граждан могут налагаться в размере до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч, для юридических – до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МЧС РФ по ТО.

Главам поселений рекомендовано организовать ежедневное патрулирование в населенных пунктах и прилегающих лесах.

Об обнаружении лесного пожара жители Томской области могут сообщить по номеру диспетчера «Прямой линии лесной охраны» – 8-800-100-94-00.

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