Против «водных» браконьеров в Томской области возбудили 13 уголовных дел за полгода

1 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Управления на Транспорте МВД РФ по СФО

Против «водных» браконьеров в Томской области возбудили 13 уголовных дел за первое полугодие 2020 года. Как сообщает пресс-служба Управления на Транспорте МВД РФ по СФО, дознаватели Томского линейного отдела МВД России завели дела в отношении жителей региона, подозреваемых в незаконной добыче «водных биологических ресурсов», включая краснокнижные виды. Подозреваемые и обвиняемые в незаконном промысле добровольно возместили более 400 тысяч рублей из 450 тысяч рублей ущерба, причиненного природе.

Так в начале июня в Колпашевском районе двое местных жителей в период действия запрета на добычу биоресурсов на водоемах Томской области добывали стерлядь браконьерским способом. На лодке с подвесным мотором подозреваемые выставили в реку Обь лесковую сеть длиной 50 метров и незаконно добыли 23 экземпляра стерляди. При задержании сотрудники транспортной полиции обнаружили в лодке рыбаков щук, лещей, карасей и другую рыбу. В одном из отсеков моторки была также спрятана краснокнижная стерлядь.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело о «незаконной добыче рыбы, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с применением самоходного транспортного плавающего средства, на миграционном пути к местам нереста». В ходе предварительного расследования подозреваемые в полном объеме возместили причиненный окружающей среде ущерб, который превысил 210 тысяч рублей.

Напомним, ограничения любительского рыболовства в регионе состоят из нескольких категорий. В первую очередь, запрет осуществлять лов рыбы в определённое время. Так, на территории Томской области запрещается добыча всех видов водных биоресурсов от начала ледохода по 25 мая – в реке Обь со всеми притоками, протоками, рукавами, сорами и полойными озерами на участке южнее границы Каргасокского района, за небольшим исключением. Есть и другие временные рамки для разных видов рыб и районов области.

Кроме того, действует запрет на осуществление рыболовства с помощью взрывчатых и химических веществ, электротока, сетей общей длиной более 50 м на человека, с размером ячеек менее 22 мм, а также сетных орудий вылова из лески.

Кроме того, действует запрет на вылов сибирского осетра, нельмы, таймени, ленка, муксуна, сибирского подкаменщика, пестроногого подкаменщика, икряной самки рака, стерляди и пеляди, лов рыбы или других водных жителей определённого размера, например раков длиной более 9 см.

Кроме того, для рыболовов-любителей есть суточная норма, вылова - на территории Томской области она составляет для щуки, судака, окуня, язя и налима (суммарно) не более 10 кг.

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