В Томской области пьяный мужчина забил отца до смерти

Томский Обзор / Фото: 30 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Полицейские задержали 43-летнего жителя села Мельниково, подозреваемого в смертельном избиении собственного отца, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, в июне у себя дома подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 74-летним отцом и начал его избивать руками и ногами, нанося удары по голове и телу. От полученных повреждений потерпевший скончался спустя непродолжительное время.

При предъявлении обвинения задержанный дал признательные показания, сейчас он находится под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Расследование уголовного дела продолжается.

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