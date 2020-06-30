В Томской области зарегистрированы 57 новых случаев коронавируса

Томский Обзор / Фото: 30 июня 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зафиксированы 57 новых случаев заболевания коронавирусом. 105 человек выздоровели, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У троих из 57 вновь заболевших пневмония, у 11 - признаки ОРВИ, у 43 симптомов нет. В обсерваторах по Томском находятся 34 человека.

Всего в регионе за весь период установлено 2254 случая заболевания COVID-19, выздоровели 1079 человек.

В пресс-службе также отмечается, что коэффициент распространения инфекции составляет 0,91, опустившись на 0,03.

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