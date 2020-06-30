Томские вузы попали в Шанхайский рейтинг

Томский Обзор / Фото: 30 июня 2020 // Фото: news.tpu.ru

Томский госуниверситет и Томский политех вошли в один из самых авторитетных мировых университетских рейтингов — ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2020 (предметный Шанхайский рейтинг).

Как сообщает пресс-служба ТПУ, предметный Шанхайский рейтинг ежегодно публикуется азиатским агентством Shanghai Ranking Consultancy. Сегодня он является одним из ведущих мировых рейтингов университетов наряду с Times Higher Education World University Rankings и QS World University Rankings.

В этом году в предметном Шанхайском рейтинге эксперты проанализировали более четырех тысяч университетов по 54 предметным областям в следующих категориях: естественные науки, инженерно-технические науки, науки о живой природе, медицина и общественные науки. В рейтинге участвовало более четырех тысяч университетов.

Томский политех показал свой лучший результат продвижения в предметных рейтингах и занял первое место в России по направлению «Машиностроение» (Mechanical Engineering). Среди мировых вузов ТПУ находится в группе 51-75. Впервые ТПУ вошел в предметный Шанхайский рейтинг по направлению «Машиностроение» в 2017 году, заняв место в группе 151-200. Кроме того, Томский политех отмечен еще в одной предметной области Шанхайского рейтинга — «Энергетика и инженерия» (Energy Science & Engineering). Здесь ТПУ вошел в группу 301-400.

В свою очередь ТГУ в российском сегменте занимает лидирующую позицию по наукам о Земле (1-4 место), металлургии (3 место) и физике (6 место). В мировом сегменте рейтинга ТГУ входит в группу 101-150 по металлургии. В Шанхайском рейтинге — 2020 традиционно хорошие результаты ТГУ продемонстрировал в области физики, войдя в группу 401-500.

В пресс-службе ТГУ отмечают, что в группе 401-500 университет находится и по направлению «Науки о Земле», в том числе благодаря исследованиям по изменению климата и поиску новых месторождений ценных минералов, цветных и благородных металлов, угля и углеводородов.

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