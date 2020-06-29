В Томске водитель иномарки погиб при столкновении с дорожным ограждением

Томский Обзор / Фото: 30 июня 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера днем, 29 июня, в Томске на трассе Томск - поселок Зоркальцево произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 13.40 на 11 километре трассы. По предварительным данным, 46-летний водитель Toyota Corona Premio потерял управление, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу, а затем въехал в дорожное ограждение. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте.

Свидетелей данного происшествия просят обратиться по телефону: 794-715, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет 407.

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