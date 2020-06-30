В Томске нейтрализовали террористов, которые «захватили» здание «Томскводоканала»

30 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: УФСБ по Томской области

Командно-штабные антитеррористические учения прошли в здании ООО «Томскводоканала», сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По замыслу учений группа лиц захватила здание предприятия и удерживала сотрудников в качестве заложников. В процессе учений террористы были блокированы. После того, как злоумышленники отказались от переговоров и возникла реальная опасность жизни и здоровью заложников, руководители штаба приняли решение о проведении спецмероприятия с применением авиации. В ходе совместных действий террористы были нейтрализованы. По оценке руководства Оперативного штаба, запланированные цели и задачи учения достигнуты.

В мероприятии приняли участие силы и средства Управлений ФСБ, МВД, Росгвардии, УФСИН, СУ СК, ЦССИ ФСО, ГУ МЧС России по Томской области, ФМБА России, представители региональной Администрации.

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