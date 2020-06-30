Трамвайно-троллейбусное управление Томска привлекло льготный кредит в Томскпромстройбанке на 114 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 30 июня 2020 // Фото: Владимир Дударев

Томскпромстройбанк открыл кредитную линию на 114,3 млн рублей томскому ГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные системы анализа закупок «Интерфакс-Маркер» (ранее «СПАРК-Маркетинг»).

Закупка осуществлена у единственного поставщика. Кредитная линия предусматривает льготную процентную ставку в размере 2%. Погасить задолженность предприятие должно к июлю 2021 года, иначе процентная ставка вырастет до 12% годовых.

Средства привлечены на «возобновление деятельности»: расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, а также выплату заработной платы работникам.

Как следует из обоснования проведения закупки, которое подписано гендиректором ТТУ Андреем Сосновским, по итогам пяти месяцев 2020 года чистый убыток предприятия из-за пандемии коронавируса составил 12 млн рублей.

«Пассажиропоток в апреле 2020 года снизился на 67% по отношению к апрелю 2019 года, а в мае — на 55,6%. Размер недополученных доходов за два месяца по сравнению с плановым значением составил 26 млн рублей. (. . .) По итогам сентября планируется кассовый разрыв в размере 34 млн рублей», — следует из сообщения Сосновского.

В 2019 году томское «Трамвайно-троллейбусное управление» получило чистую прибыль в размере 96,5 млн рублей. Ранее на протяжении нескольких лет предприятие неоднократно становилось убыточным. Одним из факторов сложной финансовой ситуации являлась высокая закредитованность предприятия. Задолженность по кредитам была погашена в 2019 году после выделения из бюджета Томска рекордной субсидии в 420 млн рублей.

Трамвайное движение в Томске было открыто 1 мая 1949 года, троллейбусное движение — 5 ноября 1967 года. Томское городское унитарное муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ), занимающееся пассажирскими перевозками, было создано в 1967 году. В структуру предприятия входят трамвайное и троллейбусное депо.

Томскпромстройбанк по итогам первого квартала 2020 года занимает 192-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

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