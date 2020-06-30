В Томске прошел вебинар по охране труда в период коронавируса

30 июня 2020 / Томский Обзор

Департамент труда и занятости ответил на вопросы томских работодателей в режиме онлайн.

Областной департамент труда и занятости провел вебинар «Охрана труда в период коронавирусной инфекции». Вебинар стал ответом на запрос томских работодателей, которые с момента введения режима повышенной готовности адресовали департаменту более сотни вопросов по организации труда в период самоизоляции.

Более 200 работодателей Томской области приняли участие в онлайн вебинаре.

Организаторы вебинара подчеркнули, что распоряжение губернатора № 410-РА от 25 июня 2020 года, в котором прописан порядок действий для работодателей и работников на территории Томской области, до сих пор в силе. И организацию труда следует выстраивать в соответствии с ним.

Что касается охраны труда, то профильные специалисты должны подготовить в организациях локальные акты и планы мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции, напечатать памятки и инструкции, и при необходимости провести внеплановый инструктаж. Инструктажи можно проводить с сотрудниками дистанционно, но подпись о том, что инструктаж пройден, все же должна быть собственноручной.

Вместе с сотрудниками ведомства на вопросы томских работодателей отвечали также представители Роспотребнадзора и Фонда социального страхования.

Томских работодателей интересовало — из каких средств оплачиваются больничные листы работников в возрасте 65+, какие предусмотрены меры за нарушение законодательства в области обеспечения санэпидблагополучия, профилактические меры в организациях в условиях эпидемиологической ситуации, утилизация одноразовых и многоразовых масок, электронные больничные и другое.

Подробнее об этих и других нюансах, касающихся охраны труда в период пандемии, можно будет прочитать на сайте Департамента труда и занятости — в новом спецразделе «Охрана труда в период коронавирусной инфекции». Там же для томских работодателей и работников сформирован информационный дайджест по противоэпидемическим мерам, правилам дистанционной работы, страховкам и другим важным вопросам. Практика онлайн ответов на актуальные вопросы томского бизнеса продолжится — подобные вебинары Департамент труда и занятости планирует проводить каждый месяц.

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