Работодатели и коронавирус: что делать

Томский Обзор / Фото: 29 июня 2020 // Фото: freepik.com

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения вместе создали такую ситуацию в сфере трудовых отношений, которой еще не было.

Органами власти разных уровней принято большое количество решений и распоряжений, но как узнать, что именно можно делать, а чего нельзя, и на каком основании?

Разобраться в ситуации, когда никто ничего не понимает, работодателям и работникам помогает Департамент труда и занятости Томской области в нашем гид по противоэпидемическим мерам, правилам дистанционной работы, страховкам и другим важным вопросам.

Противоэпидемические меры

Обязанности работодателя

Кратко. Закупить антисептики и СИЗ на 5 дней, проверять температуру, следить за чистотой и выполнять требования Роспотребнадзора.

Подробнее некоторые обязанности.

При входе предоставить возможность обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками и контролировать эту процедуру. Проверять температуру тела работников тепловизором или термометром при входе в организацию и в течение рабочего дня по показаниям. Обязательно отстранять от работы лиц с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания. Проверить, вызвал ли заболевший работник врача на дом. Обеспечить качественную уборку помещений каждые 2 часа с применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест общего пользования. Иметь в организации запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, а также масок или респираторов не менее, чем на 5 дней. Ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах В столовой использовать одноразовую посуду с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением или многоразовую, но мыть ее при высокой температуре и с дезинфицирующими средствами в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Если столовой нет — запретить обедать на рабочих местах, а только в специально отведенной комнате с раковиной для мытья рук. При поступлении запроса из Роспотребнадзора незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего коронавирусом на работе и обеспечить дезинфекцию помещений, где находился заболевший.

Целиком рекомендации можно прочитать в Письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 02 3853-2020-27 О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Измерение температуры на входе

Кратко. Температуру проверять на входе в организацию нужно обязательно. Журнал с результатами хранить не более суток.

Подробнее. Для всех сотрудников и посетителей организаций в период пандемии обязателен «входной контроль» в виде измерения температуры тела (письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 02 3853-2020-27).

Работники и посетители организации должны быть уведомлены о проведении измерений температуры, для чего рекомендуется разместить на входе объявление. Однако их согласия при этом не требуется, так как измерение касается возможности выполнения работником трудовых функций (часть 2.3 ст. 10 Федерального закона "О персональных данных", ст.88 Трудового кодекса РФ).

Журнал контроля температуры не имеет утвержденной формы, каждый работодатель должен разработать ее сам. Срок хранения журнала также не регламентирован, но Роскомнадзор рекомендует хранить данные не более суток, считая по их истечении цель, для которой производится сбор персональных данных, достигнутой (п. 7 ст. 5 Закона No 152-ФЗ).

Если обнаружена повышенная температура, сотрудника или посетителя направляют на консультацию к врачу.

Приобретение СИЗ за счет средств Фонда социального страхования

Кратко. Пока только для медиков. Скоро, возможно, для всех. Вернуть затраченные средства можно.

Подробнее. Если средства индивидуальной защиты приобретаются в соответствии с типовыми отраслевыми нормами то, это возможно. Если имеются в виду маски, респираторы, бахилы, дезинфицирующие кожные антисептики, и другое, то пока нет, но ожидаются соответствующие изменения к приказу Минтруда России от 10.12.2012 № 580н.

Зато возможно все средства, затраченные на обеспечение безопасности сотрудников учреждения при пандемии, из фонда социального страхования (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. N 580н и типовых отраслевых норм).

Утилизация одноразовых и многоразовых масок после применения

Кратко. Медики — как отходы класса В, все остальные – как бытовой мусор.

Подробнее. Маски утилизируют как бытовой мусор согласно СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Работники медицинских организаций, работающие с риском заражения, защитные маски утилизируют как отходы класса В (чрезвычайно эпидемиологически опасные) согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Больничный для сотрудников 65+

Кратко. Работодатель должен 4 раза составить реестр работников 65+ и передать в ФСС. Пожилым работникам выплачивается пособие при условии соблюдения режима самоизоляции.

Подробнее. Работникам в возрасте 65+ и старше находящихся на карантине больничный выдается в электронной форме:

на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля; на 11 календарных дней с 20 по 30 апреля; на 18 календарных дней с 12 по 29 мая; на 11 календарных дней с 1 по 11 июня.

Работодатель должен сформировать реестр сведений по работникам 4 раза по каждому периоду временной нетрудоспособности, по форме из приложения 1 к Приказу ФССРФ от 24.11.2017 № 579. В реестр включаются работники, которые по состоянию на первый день каждого периода уже достигли 65 лет. Реестр следует направить в отделение Фонда социального страхования по месту регистрации страхователя.

Формировать реестр и передавать его в Фонд можно с помощью собственных программ, бесплатной программы «АРМ подготовки расчетов (она есть на сайте ФСС https:// lk.fss.ru/eln.html) или через оператора ЭДО.

Для назначения пособия заполнять какие-либо документы работнику не нужно, сведения в ФСС подает работодатель без участия застрахованного лица (п.8 Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65+ и старше. (Письмо Минтруда России от 06.04.2020 №17-1/10П-3017).

Информацию о сумме пособия и сведения об электронном больничном работник может получить в личном кабинете по адресу: lk.fss.ru/recipient. Для входа используется логин и пароль портала Госуслуг (П.7 Памятки ФСС РФ).

Если работник не соблюдает режим самоизоляции, он должен будет вернуть полученное пособие (Постановление Правительства от 01.04.2020 № 402).

Постановление Правительства РФ от 18.06.2020 N 876 "О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше"

С 15 июня листки нетрудоспособности для застрахованных лиц в возрасте 65 лет и старше оформляются до окончания срока соблюдения режима самоизоляции

Оформление листков нетрудоспособности, назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности за указанный период осуществляются в случае принятия высшими должностными лицами субъектов РФ на основании предложений главных государственных санитарных врачей субъектов РФ и их заместителей решения о продлении срока действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Дистанционная работа

Перевод сотрудников на удаленку

Кратко. Нужно издать приказ и допсоглашение к трудовым договорам о переводе на дистанционную работу. Перевод можно оформить в электронном виде. На налоговый учет удаленное рабочее место ставить не нужно, запись в трудовой не нужна, взносы и НДФЛ платят, как обычно.

Подробнее. Под удаленным трудом следует понимать перевод на дистанционную работу (письмо Роструда от 09.04.2020 N 0147-03-5). Ее обязательные условия такие:

работа осуществляется вне стационарного рабочего места и вне территории или объекта, находящихся под контролем работодателя, для работы и взаимодействия с работодателем используются информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (телефон и интернет).

Оформление дистанционной работы:

Получите согласие сотрудников, издайте приказ и ознакомьте с ним. Оформите дополнительные соглашения к трудовым договорам, в которых прописано условие об осуществлении работы дистанционно. С работником, принимаемым на работу впервые, заключите трудовой договор на дистанционную работу.

С 30.03.2020 перевод можно оформить в электронном виде, а бумажные документы подписать позже (ст. 72 ТК РФ, Письмо Минтруда от 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741, Разъяснения Минтруда).

Удаленное рабочее место не считается обособленным подразделением, ставить его на налоговый учет не нужно (Письмо Минфина от 01.12.2014 N 03-04-06/61300).

В связи с переводом на удаленную работу оклады работников не уменьшайте, запись о переводе в трудовых книжках не делайте, СЗВ-ТД не подавайте. Взносы и НДФЛ с выплат сотруднику, работающему удаленно, платите как обычно.

Учет рабочего времени на "удаленке"

Кратко. Указывается обычная продолжительность рабочего времени, если иное не установлено трудовым договором.

Подробнее. Если продолжительность рабочего времени не установлена трудовым договором, в табеле учета рабочего времени указывается нормальная продолжительность рабочего времени.

Работодатель обязан указать в трудовом договоре на дистанционный характер работы, если это отсутствует, составить дополнительное соглашение (ст.ст. 72.312.2 ТК РФ).

Охрана труда

Действия специалиста по охране труда

Кратко. Он должен подготовить ряд документов и провести внеплановый инструктаж.

Подробнее. Специалист по охране труда организации в период пандемии должен подготовить следующие документы:

Локальный акт (приказ, распоряжение) «О профилактике распространения коронавирусной инфекции». План мероприятий, перечень профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Памятки, инструкции по профилактическим действиям во время пандемии. Инструкция по охране труда при коронавирусе

Также специалист должен провести внеплановый инструктаж на тему профилактики распространения коронавирусной инфекции по решению работодателя или при изменениях в законодательстве, и появлении новых инструкций по охране труда.

При разработке инструкций по охране труда можно использовать памятки Роспотребнадзора и иные документы.

Обучение и инструктаж по охране труда

Кратко. Обучение и проверка знаний переносится на срок после 1 октября 2020 года. Инструктажи можно проводить дистанционно или в масках.

Подробнее. Срок обучения по охране труда или проверке знаний требований охраны труда работников организаций, истекающий в период с апреля по сентябрь 2020 года, продлевается до 1 октября 2020 года (приложение № 13 к Постановлению правительства РФ от 03.04.2020 № 440 (Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 № 849).

Инструктажи можно проводить с работниками дистанционно с помощью аудио- и видеосвязи. После проведения дистанционного инструктажа заполните журнал проведения инструктажей с соответствующими подписями. Если такой возможности нет, и необходимо провести инструктаж при личном присутствии работника, проводите с учетом профилактических мер (дистанция, масочный режим).

Страхование сотрудников от коронавируса

Кратко. Не требуется.

Подробнее. Работодатель не обязан страховать сотрудников от угрозы заражения коронавирусной инфекцией, если в условиях пандемии сотрудник не может выполнять трудовые обязанности дистанционно. Это не предусмотрено Федеральным законом 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Проверки

Проверки контролирующих органов

Кратко. Плановые не проводятся до конца года (касается не всех). Внеплановые ограничены: только в связи с нештатными ситуациями или их угрозой, а также для проверки исполнения ранее выданных предписаний. Систематический мониторинг проводится в онлайн-режиме.

Подробнее. Малые и средние предприятия и некоммерческие организации с численностью работников не более 200 человек за 2019 год до конца 2020 года освобождены от плановых проверок (Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438). Это не касается политических партий и некоммерческих организаций.

Допускаются плановые проверки производственных объектов I класса опасности; I класса гидротехнических сооружений и тех предприятий, в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора) (п.2 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 438).

Внеплановые проверки допускаются в трех случаях (п.1 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 438):

1. В связи с фактами или угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проверки должны быть согласованы прокуратурой.

2. Чтобы проверить исполнение ранее выданного предписания об устранении нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Также необходимо согласование органами прокуратуры.

3. По поручениям Президента и Правительства РФ.

Систематический мониторинг все же будет проводиться, но в онлайн-режиме. В ряде случаев выездные инспекции заменят на документарные проверки.

Медосмотры

Медицинские осмотры и диспансеризация

Кратко. Профосмотры, медосвидетельствование и диспансеризация приостановлены, но не для всех. Есть список работников, для которых медосмотр по-прежнему обязателен.

Подробнее. Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация приостановлены до 1 января 2021 года или до специальной отмены (приказ Минздрава России №198н от 19.03.2020, распоряжение Правительства №710-р от 21.03.2020).

Медосвидетельствование работников можно отложить на срок до 6 месяцев (приказ Минздрава от 18.05.2020 № 455н), и ГИТ за это не оштрафует. Однако медосмотр обязателен для следующих сотрудников:

которые занимаются производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; организацией общественного питания; оказанием медицинских и фармацевтических услуг; воспитанием и обучением детей; коммунальным и бытовым обслуживанием населения; обслуживанием водопроводных сооружений и сетей; работами на высоте; трудом на рабочих местах, на которых по результатам СОУТ установили класс условий труда 3.3 или 3.4.

Организация обязательных профосмотров

Кратко. Лучше выбирать такие медицинские организации, которые проводят выездные профосмотры.

Подробнее. При организации медицинских осмотров и выборе медицинской организации желательно выбирать такие, у которых есть возможность организации мобильных медицинских комплексов с выездом на предприятие (письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 02/3853-2020-27).

С учетом ограниченной пропускной способности медицинских организаций, первоочередным должен быть организован медицинский осмотр контингентов, представляющих эпидемиологическую опасность, в т.ч. - работников организаций пищевой промышленности, общественного питания, бытового обслуживания, водопроводных сооружений, образовательных организаций, при осуществлении ими деятельности в период действия ограничительных мероприятий.

Бесплатные тесты на коронавирус

Кратко. Медиков, имеющих риски инфицирования коронавирусом, тестируют не реже одного раза в неделю. При наличии симптомов — граждан старше 65 лет и всех, кто находится в учреждениях закрытого типа.

Подробнее. Обязательно не менее одного раза в неделю тестируют российских врачей, имеющих риски инфицирования коронавирусом. При проявлении симптомов ОРВИ медиков проверяют незамедлительно (Постановление № 9 Главного санитарного врача РФ от 30.03.2020).

Кроме медицинских работников, при наличии признаков заболевания тестируют граждан старше 65 лет, а также всех, кто находится в учреждениях закрытого типа: кадетских школах, домах-интернатах и учреждениях ФСИН. (Пункт 1.5 Постановления).

Ответственность

Юридическая ответственность за распространение COVID-19

Кратко. Нарушение законодательства в период эпидемий грозит крупными штрафами: от 15 000 для граждан до 50 000 для юридических лиц.

Подробнее. Работодателям следует учитывать административную ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП РФ), а также за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП РФ)

Невыполнение требований санитарно-эпидемиологических органов и должностных лиц о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (в частности, СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)) грозит крупными штрафами:

для граждан в размере от 15 000 до 40 000 рублей на должностных лиц - от 50 000 до 150 000 рублей на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 000 до 150 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток на юридических лиц - от 200 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Подготовлено по материалам ДТЗН Томской области

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