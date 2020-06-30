В Томской области двое погибли при пожаре в селе Могочино

30 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 30 июня, в селе Могочино Молчановского района загорелся брусовой жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 3.23. К приезду пожарных горела веранда одной из квартир, крыша над ней. В квартире было сильно задымление.

Возгорание удалось ликвидировать к 4.30. В результате сгорела деревянная обрешетка крыши веранды, внутри и снаружи обгорели стены. В квартире пожарные обнаружили тела двух женщин, погибших от отравления продуктами горения.

Причина возгорания устанавливается.

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