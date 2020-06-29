В Томской области 53 новых случая заболевания COVID-19

29 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 53 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 14 человек.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, у 15 из вновь заболевших диагностирована пневмония, у 11 признаки ОРВИ. Остальные симптомов не имеют. В обсерваторах под Томском находится 31 человек.

Всего в регионе за весь период установлены 2197 случаев заболевания COVID-19, 974 человека уже выздоровели.

В пресс-службе также отмечают, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,94, что на 0,03 меньше, чем днем ранее.

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