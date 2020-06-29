В Томске временно закроют пешеходный переход на Богашевском тракте

Томский Обзор / Фото: 29 июня 2020 // Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня, 29 июня, в Томске на три месяца закроют пешеходный переход на Богашевском тракте в районе ул. 19-й Гвардейской дивизии, сообщает пресс-служба мэрии.

Закрытие перехода связано со строительством транспортной развязки с железной дорогой Тайга-Томск на 76-м километре. Ближайший переход расположен на ул.Красноармейской в районе транспортного кольца.

Напомним, на юге Томска продолжается строительство двухуровневой транспортной развязки. На её четвертый, заключительный этап, выделено полмиллиарда рублей. Предполагается, что развязка соединит Богашевский тракт и микрорайон Южные Ворота в обход железнодорожного переезда на площади Южной. Проект стартовал в 2017 году со строительства транспортного кольца на Коларовском тракте Томска. Дорожники расширили до четырех полос около 700 метров тракта и выполнили спрямление улицы Континентальной. Также они обустроили кольцевые примыкания к месту будущего тоннеля, который соединит Коларовский и Богашевский тракты.

В 2018 году построены четыре подпорных стенки, автодорожный путепровод и шумозащитный экран, произведен вынос кабельной канализации связи. Кроме того, подрядчик выполнил благоустроительные работы на «Тропе здоровья» в прилегающем лесном массиве Томска.

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