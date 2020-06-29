Из-за сухих гроз в Томской области произошло 11 лесных пожаров

Томский Обзор / Фото: 29 июня 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие выходные в Томской области были зафиксированы 11 возгораний в Верхнекетском, Улу-Юльском и Кривошеинском лесничествах. Причиной пожаров стали сухие грозы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ликвидировано три пожара в Верхнекетском районе и один — в Первомайском (Улу-Юльское лесничество). Локализовано пять возгораний (в Верхнекетском и Первомайском районах), действуют два пожара в Кривошеинском и Первомайском районах.

На тушении пожаров задействованы 77 сотрудников Томского, Верхнекетского, Колпашевского, Батуринского авиаотделений, а также Верхнекетской и Кривошеинской пожарно-химических станций, в распоряжении которых 13 единиц техники.

В сообщении также отмечается, что класс пожарной опасности в регионе вырос до 2,6. Ранее был ликвидирован крупный лесной пожар на севере Томской области на площади 113 гектаров. Во время тушения привлекались 35 сотрудников авиапожарной службы, два работника пожарно-химической станции, а также были задействованы пожарная машина и катер. По данным на пятницу, 26 июня, в регионе был зарегистрирован один лесной пожар на площади 9 гектаров в Верхнекетском лесничестве.

Всего с начала 2020 года на территории Томской области ликвидировано 106 лесных пожаров на общей площади около 1,7 тыс. га. В течение первых суток с момента обнаружения было потушено 96 возгораний.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.

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