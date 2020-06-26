Коэффициент распространения инфекции в Томской области вырос

Томский Обзор / Фото: 26 июня 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области коэффициент распространения инфекции вырос до 0,91, сообщает пресс-служба областной администрации.

Уточняется, что из 63 вновь заболевших в регионе у 37 человек нет симптомов, у 16 есть признаки ОРВИ, у 10 - пневмония. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 23 человек. В обсерваторах под Томском на 14-дневной самоизоляции находятся 27 человек.

Всего в регионе за весь период установлен 2031 случай заболевания COVID-19.

Напомним, накануне коэффициент распространения инфекции составлял 0,81, рядом с пограничным значением для перехода на второй этап выхода из режима самоизоляции.

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