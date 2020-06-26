Томичей ждут грозы, град и ветер

Томский Обзор / Фото: 26 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня во второй половине дня в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«26 июня в течение второй половины дня местами по области и г. Томску ожидаются местами кратковременные ливневые дожди, грозы, возможен град, усиление ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что днем 27 июня, сутки 28 и ночью 29 июня ожидаются по области дожди, местами ливни, грозы, град, усиление ветра 19-24 м/с. Кроме того, днем 28 июня ожидается похолодание.

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