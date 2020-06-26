Сотрудники двух томских компаний продавали «жучки» без лицензии

Томский Обзор / Фото: 26 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Сотрудников двух томских коммерческих организаций подозревают в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, в июне 2020 года подозреваемые, не имея соответствующей лицензии, продали сотруднику УФСБ, выступавшему в роли покупателя, техническое устройство, относящееся к «специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения и регистрации акустической информации».

На основании собранных УФСБ материалов возбуждено уголовное дело по ст.138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

В настоящее время проведен обыск в офисе томской коммерческой организации, в ходе которого изъято 172 изделия, которые могут быть отнесены к специальным техническим средствам. По поручению следователя в Москве на складе коммерческой организации произведен обыск, в результате которого изъято 330 аналогичных технических средств.

Допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

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