В общежитии ТГУ зафиксирован единичный случай COVID-19

Томский Обзор / Фото: 26 июня 2020 // Фото: vk.com/7hosteltsu

В седьмом общежитии Томского госуниверистета (ул.Ф.Лыткина, 12) зафиксирован единичный случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщается в Telegram-канале вуза.

В сообщении отмечается, что заболевший студент госпитализирован. Все помещения общего пользования, а также комната, в которой он проживал, будут обработаны специальным раствором.

Напомним, ранее единичные случаи заражения были зафиксированы в жилом комплексе ТГУ «Парус» (пер.Буяновский, 3а) и в общежитии №8 (ул. Ф. Лыткина, 14).

По данным на четверг, 25 июня, в Томской области зафиксировано 1968 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 862 человека.

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