Томичей приглашают принять участие перформансе
Сегодня, 26 июня, театральный проект «Категория» представит перформанс «Рыба не играет в домино», в котором смогут принять участие все желающие.
Как рассказывает организатор мероприятия Александр Рарх, для ощущения «сиюминутного» необходима готовность и желание участников увлечься творческим процессом.
«Я запустил небольшой тренинг по телу и голове для всех желающих, планомерно вел к маленькому финалу, коим является перформанс. Поэтому если есть желание просто окунуться, без ожиданий, оценки — ждем!», — сообщает организатор перформанса Александр Рарх.
Сбор пройдёт 26 июня в 21:00 возле бара Harat’s (ул. Источная, 42). Участие бесплатное. Кураторы мероприятия рекомендуют взять с собой средства от комаров и мошек.
«Категория» — творческий проект Александра Рарха, организованный в 2015 году в Томске. Проект уже не раз представлял томичам свои постановки и импровизации.