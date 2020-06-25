Томичей приглашают принять участие перформансе

Томский Обзор / Фото: 26 июня 2020 // Фото: vk.com/event196412835

Сегодня, 26 июня, театральный проект «Категория» представит перформанс «Рыба не играет в домино», в котором смогут принять участие все желающие.

Как рассказывает организатор мероприятия Александр Рарх, для ощущения «сиюминутного» необходима готовность и желание участников увлечься творческим процессом.

«Я запустил небольшой тренинг по телу и голове для всех желающих, планомерно вел к маленькому финалу, коим является перформанс. Поэтому если есть желание просто окунуться, без ожиданий, оценки — ждем!», — сообщает организатор перформанса Александр Рарх.

Сбор пройдёт 26 июня в 21:00 возле бара Harat’s (ул. Источная, 42). Участие бесплатное. Кураторы мероприятия рекомендуют взять с собой средства от комаров и мошек.

«Категория» — творческий проект Александра Рарха, организованный в 2015 году в Томске. Проект уже не раз представлял томичам свои постановки и импровизации.

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