Томская область планирует передать в концессию объекты теплоснабжения города Асино

Томский Обзор / Фото: 26 июня 2020 // Фото: duma.tomsk.ru

Депутаты Законодательной думы Томской области на заседании в четверг одобрили сразу в двух чтениях поправки в закон о концессиях, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с прошедшего накануне собрания облдумы.

«Проект закона подготовлен в целях совершенствования закона Томской области о концессионных соглашениях для реализации на территории города Асино проекта по теплоснабжению, заключения концессионного соглашения», — сказал в ходе заседания председатель комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.

Принятые поправки наделяют губернатора Томской области правом утверждения инвестпрограмм концессионера, который не осуществляет регулируемые виды деятельности. Ранее такой орган не был определен.

Из документов к заседанию следует, что Томская область планирует передать в концессию до середины 2032 года объекты теплоснабжения в городе Асино. Предельное софинансирование из регионального бюджета составит 964 тыс. рублей.

Начальник областного департамента ЖКХ и госжилнадзора Яков Грель в беседе с агентством «Интерфакс-Сибирь» посчитал преждевременным называть имя возможного концессионера, однако отметил, что заключение соглашения ожидается до сентября.

«Асино сейчас — на первом месте, потому что идет газификация региона, прежде всего, восточного направления. Вместо угольных котельных по концессионному проекту нужно построить 17 газовых котельных, причем, достаточно оперативно», — уточнил Грель.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Газпром завершил строительство газопровода-отвода Томск- Асино протяженностью 78 км. Подача газа в город Асино по новой линии запланирована на 2020 год.

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