Памятник археологии обнаружили на территории томского музея

Томский Обзор / Фото: 25 июня 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

На территории Томского областного краеведческого музея им.М.Б.Шатилова во время археологических работ обнаружен объект археологического наследия «Культурный слой города Томска середины XIX-начала XX веков». В связи с этим вся территория музея приказом регионального комитета по охране объектов культурного наследия поставлена на государственную охрану.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, археологические работы провел эксперт Антон Логинов в рамках подготовки проектно-сметной документации для капремонта здания, которой занимаются специалисты ТГАСУ. На территории музея были обнаружены предметы быта томичей середины XIX столетия: гончарная керамика, кованые гвозди, нательный крест, монета 1846 года, рыболовные крючки и другие. Общая площадь памятника — свыше 5 тыс.кв.метров.

«Датирующим материалом является монета 1846 года. Этот период соотносится со временем строительства и эксплуатации усадьбы, — сообщил Антон Логинов. — Сохранность объекта средняя: это связано с использованием территории в хозяйственных целях на протяжении XX века».

В свою очередь председатель комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина отметила, что восстановление памятников археологии невозможно, поэтому важно их сохранять.

«В последующем предстоит более подробно изучить объект. Он может стать уникальным источником информации об истории Томска середины XIX столетия», — подчеркнула она.

«По законодательству, после того, как археолог выявил определенного рода ценности, он обязан уведомить об этом региональный комитет по охране объектов культурного наследия. Соответственно, он уведомление в комитет направил. Тот, в свою очередь, в соответствии с 73 ФЗ об объектах культурного наследия, должен определенный порядок соблюсти, — объясняет директор Регионального проектного института ТГАСУ Андрей Зорин. — Вышел приказ, согласно отчету отнести к вновь выявленным объектам культурного наследия такую-то территорию. Затем будет проведена историко-культурная экспертиза, по результатам которой памятнику будет присвоена категория. И только после выхода этого документа будет поставлена точка. А пока это выявленный объект культурного наследия археологического».

Андрей Зорин также уточнил, что до конца года специалисты ТГАСУ закончат разработку проектно-сметной документации по сохранению, капитального ремонту и приспособлению для маломобильных групп населения данного объекта. Следующими этапами станут геологические, геодезические, экологические и другие изыскания, по итогам которых будет подготовлено заключение о необходимом объеме и видах работ. Эксперты проверят состояние фундамента, межэтажных и чердачных перекрытий, уровень грунтовых вод.

Памятник архитектуры федерального значения усадьба золотопромышленника Ивана Дмитриевича Асташева в историческом районе «Юрточная гора» — яркий представитель русского классицизма второй половины XIX-начала XX веков. В 1838 году началось формирование усадебного ансамбля, объединившего особняк, ограду и домовую церковь.

В 1920 году было принято решение открыть в здании «Музей старины и революции».

Фото: tomsk.gov.ru

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