Томский областной краеведческий музей оцифрует и выложит в открытый доступ хранящиеся в фондах карты

Томский Обзор / Фото: 25 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Проект Томского областного краеведческого музея им.М.Б.Шатилова «Раскроем карты, господа!» получил поддержку в рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании» благотворительного фонда «Михаила Прохорова».

Как уточняют сотрудники музея, задача проекта — выложить в общий доступ коллекцию географических карт, хранящихся в фонде. Коллекция насчитывает 415 единиц. Самой старой карте — более 400 лет.

«Не просто оцифровать, предварительно отреставрировав, большую часть коллекции и выложить на общедоступном сайте, но и рассказать, каким образом можно использовать эти материалы в деле изучения локальной и семейной истории», — уточняют авторы проекта.

Предполагается, что новый проект станет самодостаточным. Для него будет создан специальный сайт. где любой сможет скачать исторические карты в хорошем разрешении и ознакомиться с их описанием. При этом проект станет продолжением работы, которая ведется музеем уже более 7 лет.

«На сайте „Сибиряки вольные и невольные“ ТОКМ собирает и публикует истории о населенных пунктах и жизни простых семей, объединенных Сибирью. Музей также надеется и на расширение круга наших друзей за счет туристов. Может быть, изучение старых карт даст им идею для новых походов. А написанные по свежим следам отчеты о путешествиях войдут в фонд материалов, которыми будут наслаждаться не только посетители туристических сайтов, но и краеведы», — отмечают авторы проекта.

«Новая роль библиотек в образовании» — это благотворительный конкурс на финансирование социокультурных библиотечных проектов, направленных на поддержку образования, образовательных программ, конкретных учебных курсов. Предусмотрены следующие номинации: 1) образовательные проекты отдельных библиотек; 2) сетевые (партнерские) образовательные проекты. География конкурса — Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа; Воронежская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Самарская, Тамбовская и Белгородская области.

Тэги/темы: