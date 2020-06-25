В Томской области резко подскочил спрос на ремонт техники и услуги фотостудий

Пресс-служба МТС / Фото: 25 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Ослабление ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции привело к росту спроса на ремонт электроники и услуг фотостудий в Томской области. При этом снизился интерес к супермаркетам. К таким вывода пришли аналитики МТС, изучившие, как оживает сфера торговли и услуг в Томской области.

В рамках исследования эксперты оценивали что покупали томичи в первую декаду июня, какие магазины возобновили работу и как восстанавливаются их обороты по сравнению со средними показателями мая 2020 года. В основе исследования - обезличенные данные о платежах с карт МТС Банка и покупках в магазинах, подключенных к сервису МТС Касса, с 1 по 10 июня 2020 года.

Как выяснилось, за этот период в 2,5 раза увеличилось количество транзакций клиентов «МТС Банка» в мастерских по ремонту электроники и в два раза в фотостудиях. Количество покупок в супермаркетах, наоборот, упало на 33%.

В начале июня по сравнению с маем наибольший прирост по количеству транзакций клиентов МТС Банка в розничных торговых точках показали мастерские по ремонту электронику – здесь количество платежей увеличилось в 2,5 раза. Повышенным спросом пользовались услуги фотостудий – количество транзакций увеличилось в два раза, также почти в два раза вырос спрос на услуги страхования.

В топ-10 категорий по приросту количества транзакций вошли фотоцентры (+79%), магазины сувениров (+76%), химчистки (+43%), стоматологии (+31%), электрички (+27%), пригородные и междугородние автобусы (+21%) и магазины спорттоваров (+16%).

Примечательно, что с ослаблением ограничений на 33% снизилось количество покупок в супермаркетах. Это может быть связано с тем, что в период самоизоляции потребители запаслись впрок продуктами питания и товарами первой необходимости.

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