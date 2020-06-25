В выходные томичей ждут грозы, град и сильный ветер

Томский Обзор / Фото: 25 июня 2020 // Фото: pixabay.com

В ближайшие выходные, 27 и 28 июня, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются дожди, грозы, при грозах сильные дожди, местами град, усиление ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. Порывы ветра рекомендуется переждать в помещении. На улице следует держаться подальше от шатких конструкций.

Согласно данным сайта томского Гидрометцентра, в субботу в Томске ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 4 м/с, воздух прогреется до 29 градусов. В воскресенье, 28 июня, ожидается облачность, небольшой дождь. Ветер южный, 5 м/с, температура воздуха 27 градусов.

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