Томичи спасли из горящего дома бабушку с внуком

25 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 24 июня, в деревне Коломино два местных жителя — Василий Ерёмкин и Олег Сукачев — спасли из горящего дачного 63-летнюю женщину и ее 4-летнего внука, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 18.21.

«Я работал с женой на огороде, когда заметил, что из соседнего дома повалил густой дым. Мы с женой сразу же побежали к дому, так как знали, что внутри могут находиться люди. Одновременно позвонили в службу спасения. Дом вспыхнул буквально как спичка, поэтому попасть внутрь через дверь не представлялось возможным. В это время подбежал еще один сосед по имени Олег, с ним мы выломали оконную раму», — рассказывает Василий Ерёмкин.

Он уточнил, что в доме было настолько сильное задымление, что даже находиться у окна без средств защиты органов дыхания не представлялось возможным. Мужчинам пришлось смочить одежду водой и дышать через нее. Затем Олег проник в дом.

«Внутри пришлось ползти вслепую. На кровати я нащупал бабушку и в этот же момент услышал какой-то звук, как будто кто-то плакал или хрипел. Я пополз на этот звук и скоро наткнулся на что-то мягкое — это был мальчик», — рассказывает Олег Сукачёв.

Через окно Олег передал Василию сначала малыша, а затем и женщину. Мальчик, получил отравление продуктами горения и был госпитализирован в одну из городских больниц.

Прибывшие пожарные МЧС из с.Тимирязевское и Томска за полчаса справились с огнем и не допустили его распространения на соседние участки. Площадь пожара составила 55 квадратных метров.

Василию Ерёмкину 34 года, он работает энергетиком цеха на Межениновской птицефабрике.

Олегу Сукачёву 50 лет. Он — сменный мастер АО «Сибкабель».

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