Томичей приглашают на виртуальную экскурсию по «Точке гравитации»

Вышел новый выпуск программы «Музейный алфавит», в которой сотрудники музея начала наук «Точка гравитации» рассказывают о физических явлениях.

В сегодняшней программе будет буква «С». Сотрудники «Точки гравитации» расскажут о соленоиде — что это такое и где он применяется.

В прошлых выпусках «Музейного алфавита» жители города на примерах узнали, благодаря чему летают самолёты, почему нельзя заходить за линию на перроне, познакомились с первым паровым двигателем и открыли для себя многие другие физические законы и явления.

Напомним, «Точка гравитации» запустила для томичей бесплатную онлайн-площадку в виде программ: «Видеоэкскурсии», «Музейный алфавит» и «Интересные эксперименты», которые проводятся сотрудниками музея начала наук.



Посмотреть «Алфавит» с новой буквой можно будет в официальном сообществе «Точки гравитации» 26 июня.

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