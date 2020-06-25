Три томских вуза попали в 100 российских университетов по версии Forbes

Томский Обзор / Фото: 25 июня 2020 // Фото: Владимир Дударев

Томский политех, Томский госуниверситет и ТУСУР вошли в рейтинг 100 лучших вузов России, составленный Forbes.

В этом году аналитики издания изменили подход к исследованию университетов. В частности, начали учитываться уровень зарплат преподавателей, соотношение преподавателей и студентов, наличие и доля иностранных преподавателей и студентов, организация зарубежных стажировок и совместные с зарубежными вузами программы двойных дипломов. Также аналитики провели исследование, чтобы выяснить, выпускников каких вузов больше всего любят работодатели. В нем приняли участие 59 компаний совокупная численность которых - 4 млн человек. Изменения коснулись и метрики, которая отражает элитарность учебного заведения. В ней оценивается присутствие вузов в ведущих зарубежных рейтингах, количество известных выпускников и студентов. Изменение методики повлекло за собой серьезные перестановки в рейтинге по сравнению с прошлым годом.

В этом году рейтинг возглавила Высшая школа экономики, на втором месте МГУ.

Среди томских вузов выше всех оказался Томский политех - он занял 7 место с итоговым баллом 45,46. Томский госуниверситет находится на 19 месте с 36,74 баллов. Еще один томский вуз - ТУСУР - находится на 59 месте с 21,07 баллов.

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