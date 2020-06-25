«Ростелеком» подготовил оборудование для видеонаблюдения за ЕГЭ в 572 аудиториях Томской области

25 июня 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» организовал систему видеонаблюдения за процедурой проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 572 аудиториях 52 школ Томской области, в том числе в трех региональных центрах обработки информации. Весь процесс сдачи экзаменов будет доступен для просмотра в онлайн-режиме.

В этом году «Ростелеком» провел модернизацию оборудования в 10 образовательных учреждениях Томска. Оператор заменил стандартные программно-аппаратные комплексы, которые состоят из двух web-видеокамер и ноутбука, на современные IP-камеры, которые имеют более широкий угол обзора, обеспечивают лучшее качество изображения и не требуют подключения к ПК.

«Благодаря установке IP-камер в пунктах проведения экзаменов нам удастся достичь более качественного изображения и звука, оптимизировать дистанционный мониторинг и сократить время для развертывания системы видеонаблюдения в пределах образовательного учреждения. Учитывая текущую модернизацию, новое оборудование теперь работает в 36 школах города и области. В этом году ЕГЭ будет проводиться не только под контролем камер, но и с повышенным соблюдением санитарных требований», — прокомментировал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Видеонаблюдение за проведением ЕГЭ — один из инфраструктурных проектов «Ростелекома», который компания ведет с 2014 года. За время существования проекта компания усовершенствовала, в том числе защиту от хакерских и вирусных атак. Прямую трансляцию из аудиторий можно будет смотреть на портале smotriege.ru.

Справка: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки постановила, что 29 и 30 июня 2020 года пройдут предварительные пробные экзамены без присутствия выпускников, во время которых будут тестировать все экзаменационные процедуры. Этап очной сдачи ЕГЭ начнется с 3 июля.

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