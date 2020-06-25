В Томске до 20 августа ограничат движение по пр.Кирова

25 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Движение автомобилей по участку проспекта Кирова будет периодически ограничено до 20 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об отрезке между пр.Ленина до ул.Совесткой. Здесь с 10.00 до 22.00 будет ограничиваться движение по одной полосе. Временное затруднение связано с погрузкой и выгрузкой материалов и планировкой склонов, которые проводятся в рамках работ по благоустройству бульвара по пр.Кирова.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

Тэги/темы: