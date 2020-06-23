В Томском госуниверситете создали VR-заказник для изучения животного мира

23 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлена Андреем Приступой/пресс-служба ТГУ

Магистрантка Института прикладной математики и компьютерных наук Томского госуниверситета Юлия Прокудина создала виртуальный заповедник, в котором можно изучать диких животных в естественной среде обитания, сообщает пресс-служба вуза.

«В образовательном процессе изучение окружающей среды происходит в основном с использованием книг и презентационных материалов. VR-оборудование с каждым днем становится всё более доступным, и поэтому добавление к имеющимся методам программы-симулятора природы позволит разнообразить образовательный процесс, — объясняет автор проекта, магистр ИПМКН ТГУ Юлия Прокудина. — Изучение аналогов показало, что подобного IT-продукта на рынке и в образовательных учреждениях нет».

Представлены лишь отдельные программы в VR: демонстрирующие модели животных, показывающие окружающие среды. Поэтому при выборе темы диссертации вместе с научным руководителем мы приняли решение о создании виртуального заповедника, сочетающего в себе все объекты и явления окружающего мира — от животных и растений, до звуков и погодных условий.

Чтобы выполнить выпускную работу, студентке пришлось погрузиться в биологию: изучить классификацию живых организмов, их сред обитания, особенности поведения, взаимосвязи. Практическое выполнение включало проектирование образа будущего продукта (разработку пользовательского сценария, интерфейса, анимации, аудиосопровождения и т.д.) и техническое воплощение идеи.

«Конечный IT-продукт позволяет пользователю самому создавать сцены экосистем, то есть добавлять новые объекты — животных, птиц, растения, — говорит Юлия Прокудина. — Основная особенность и преимущество такого создания сцен в том, что пользователь может наполнять любую экосистему любыми животными, так, например, можно в Арктике расположить бурого медведя и провести его наглядное сравнение с белым медведем. Эффект присутствия позволяет получить представление об изучаемом объекте в сравнении с другими (по цвету, размеру) и относительно себя (все объекты воспроизводятся в естественном размере относительно роста пользователя)».

VR-заповедник сопровождается инструкцией для учителя (как создавать новые сцены, добавлять объекты) и ученика (рекомендации по перемещению в виртуальном пространстве). Как отмечает научный руководитель магистрантки, заведующий лабораторией VR/AR-технологий ИПМКН ТГУ Андрей Приступа, создан работающий прототип. Со временем после доработки этот симулятор можно будет предложить образовательным учреждениям. Ранее на базе лаборатории был создан «пилот»-симулятор для преподавателей безопасности жизнедеятельности (БЖД).

Лаборатория, использующая технологии виртуальной и смешанной реальности, была открыта на базе ТГУ в 2019 году — для обучения, проведения научных исследований, создания новых прорывных технологий, повышающих эффективность производства. Здесь аспиранты, магистранты и бакалавры под началом учёных ИПМКН, а также аналитиков и программистов компании Rubius (партнёра по лаборатории) ведут исследования, необходимые для создания новых IT-продуктов.

В 2020 году ИПМКН ТГУ совместно с промышленными партнёрами начал подготовку специалистов в области технологий виртуальной и дополненной реальности, способных не только обслуживать имеющиеся VR/AR-инструменты, но и создавать новые подходы и продукты в области виртуальной и дополненной реальности для самых разных отраслей, от медицины и промышленности до финансов и государственного управления.

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